政總垃圾收集方式 缺乏徵費試行價值

14試點議論紛紛 憂混亂斥擾民 垃圾徵費「先行先試」14個試點於22日出爐，環境及生態局身處的政府總部竟然毋須參加，引起不少批評。該局在社交平台解釋，政府總部處理垃圾及付費的方式並非按袋計算，缺乏「先行先試」的參考價值。而試點處所的商舖及居民則對下月起要適應新一套丟垃圾生活方式意見各異，有的斥擾民，有的則表示需要時間磨合。

環境及生態局在社交平台指出，政府總部的垃圾收集商並非使用壓縮垃圾車，而是總體收集模式，其垃圾收費方式會以按重量收費，由於並非使用指定垃圾袋，將來的操作和現在並沒有大分別，因此沒有列為「先行先試」試點。當局另外安排了使用壓縮垃圾車的西九龍政府合署作試點實驗。局方強調，透過「先行先試」獲得的經驗和觀察到的問題，有助政府掌握真實情況，以作務實部署和處理。

新蒲崗有酒樓是14個試點處所之一，下周起，該酒樓每日會收到5至6個指定袋，代替現時的黑色膠袋，現時酒樓每月用於垃圾袋的開支超過1,000元，估計垃圾徵費後，膠袋用量會減少。酒樓負責人明言，估計執行時會有困難，因剛開始時需摸索，但認同這是好事。

署方人員將探訪試點住戶 柴灣連翠邨亦是試點之一，有居民擔心會出現混亂，因為不大了解垃圾徵費的安排。有居民更斥計劃擾民，認為只要「包着垃圾袋就可隨便丟」。「先行先試」亦有兩間商場參加，大埔新達廣場有商戶指收到商場通告才知悉事件，平時除了一般垃圾外，還有裝貨的紙箱，不知道未來丟棄紙箱怎樣收費。另有售賣乾貨的商舖職員稱，很難因新措施實施而減少垃圾，她預計每月可能會增加過百支出，但由於都是做街坊生意，又不好加價。

對於4月1日實施新計劃，環境及生態局指已準備好宣傳材料，包括海報、標貼予試點場所。在展開前也將於所有樓層及公眾地方張貼告示，通知業戶或居民相關安排。之後環保署的工作人員亦會就試驗探訪住戶了解他們遇到的問題以及他們的經驗和意見等。