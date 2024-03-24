小學人文科增心理健康課 提高抗逆力

【本報訊】小學人文科課程框架公布，旨在加強認識心理健康問題及國民教育。教育局表示，小學人文科有助培養學生國家觀念、民族感情和國民身份認同。近年學生自殺率上升，小學人文科也將會加入有關心理健康課程，高小課程中亦會加入認識「精神健康警號」，小六課程增設學習「正面自我對話」技巧以幫助小學生培養積極面對學習、生活的態度，提高其抗逆力及面對壓力的能力。

學習文天祥愛國情操 課程框架將有總共48個學習主題，將包含國民教育及國安教育。昨日定稿相較於去年11月的擬定稿有所調整，小四課程中「國家歷史」方面，除涵蓋「玄奘取西經」及「岳飛精忠報國」外，新增「文天祥忠貞愛國」。學習岳飛、文天祥精忠報國的高尚情操。教育局在定稿文件中表示，有助培養學生國家觀念、民族感情和國民身份認同，以落實愛國主義教育。

此外，小五課程中將會加入認識「精神健康警號」，內容包括處理壓力及挫折，壓力包括朋輩壓力、騷擾、學業、情緒及面對陌生環境與挑戰。教育局文件中建議，該課程主要通過，觀看影片，了解在生理、情緒及行為、認知能力、社交和日常生活方面出現的精神健康警號，以及求助的知識及技巧，並分組練習向成人求助的說話。利用情景卡討論青少年感到困擾的情況，並分享個人經歷及處理方法。