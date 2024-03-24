年輕人自殺趨升 學者倡限時用手機

【本報訊】年輕人自殺數字近年有上升趨勢。港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，不單止香港，近年世界各地年輕人及學童的自殺數子均呈上升趨勢，加上有研究發現過長時間使用手機，除了對精神健康有害，亦會影響社交及溝通能力，他建議年輕人限制使用手機時間，多參與社交活動。

葉兆輝昨日出席一個活動時表示，約有60%出現情緒問題學童都是來自不完整家庭，認為社會除了關注學童的學習壓力外，更應該關注學童的家庭環境，建立一個互相關愛、良好溝通的關係網，協助學童緩解情緒問題。雖目前有醫學治療助學生解決情緒問題，但他重申這並不代表已徹底將問題解決，認為社會不應對學童自殺問題醫療化。

關懷照顧者 當局籲尋求協助 談到自殺，本港照顧者亦不容忽視。勞工及福利局局長孫玉菡昨日出席一個關懷照顧者的活動時亦呼籲，照顧者若有需要，可踏出一步致電24小時照顧者支援專線尋求協助，甚或市民尋求暫託服務期間需要交通支援，在經濟困難情況下，當局亦會提供交通津貼。

孫提到，政府擴大長者暫託網絡後，目前仍有許多可用名額；此外政府亦將與關愛隊合作，首階段先在荃灣及南區，正式啟動社署通過關愛隊接觸獨老和雙老住戶、護老者及殘疾人士照顧者，希望做好工作，照顧者有需要，可通過這一系列服務得到協助。

葉兆輝