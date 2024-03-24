傳最快第3季 擴性罪查核範圍

涵蓋私補運動教練 分階段納入義工 兒童事務委員會日前討論擴大性罪行定罪紀錄查核機制涵蓋範圍，加強保護兒童和精神上無行為能力者。消息指，當局最快今年第3季將機制涵蓋範圍擴大至「準自僱者」，例如私人補習老師、運動教練、音樂導師等上門服務提供者，其後再分階段擴展至義工、僱員及自僱者。為應對查核申請量增加，據悉，執法部門正優化查核機制的電子系統，新增5個提供24小時套取指紋服務的地點。

消息指，當局認為義工或涉單獨教授、通宵培訓或交流活動，團體未必熟悉所有義工，故機制需擴展至此，然而本港有超過50萬名登記義工，若首階段涵蓋義工，恐怕或導致無法查核較高風險者的性罪行紀錄，故有待首階段實行約一年，再參考相關經驗後才擴展。

至於第3階段，目前還沒有具體的時間表，當局考慮到部分僱主已有措施查核僱員定罪紀錄，或僱主對現有僱員及自僱者亦有一定程度的信任，故最後階段才會擴大範圍至所有現有僱員及自僱者。消息又指，機制屬於自願性質，由僱主評估個別工作或活動風險後，再決定是否需要進行查核，然後才由僱員或義工自行申請；若僱員或義工憂慮當中涉及私隱問題，可拒絕申請相關紀錄。

將設5個24小時套指紋場所 為應對日後查核申請量增加，據悉，執法部門正優化查核機制的電子系統，計劃建立網上申請平台，讓公眾透過網上平台遞交申請表格和相關文件、查詢申請處理進度及繳交申請費用等；執法部門更計劃新增5個提供24小時套取指紋服務的地點，分別位於北角、油麻地、牛頭角、屯門及荃灣，以應對擴大範圍後申請量大增。

有委員會委員表示，不少研究證實兒童被侵犯後，自殺或患抑鬱症風險增加，影響身心發展，故贊同機制擴大範圍；又指通關後更多非本地人來港工作，惟現時機制只涵蓋港人，故建議當局與海外機構商討，簡化非本地人申請紀錄的手續，方便日後擴大查核機制至非本地人。

兒童事務委員會日前舉行第20次會議，政府代表向委員介紹擴大查核機制涵蓋範圍安排，並就分階段擴大範圍至現有僱員、自僱者和志願工作者，聽取委員意見。當局表示，會加快優化查核機制，確保有足夠承受能力，減低兒童和精神上無行為能力者受性侵風險。