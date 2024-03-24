推動綠色金融 環團斥規劃欠奉

【本報訊】政府《財政預算案》提出本港正邁向國際綠色金融中心，並推出或延長相關資助計劃。不過，有環保團體批評港府推動的相關措施均屬「低層次」，並沒有由上而下的綠色金融轉型規劃及路線，部門各自為政，而針對「漂綠」的法規亦不足，落後於新加坡及日本東京等。

縱使港府以綠色債券發行額亞洲第一，自詡為亞洲綠色金融中心，但綠色和平與低碳想創坊聯合研究，檢視金融管理局和證監會的政策和指引等，發現現時港府及監管機構各自推出零散的綠色金融相關政策，如證監會的綠色金融策略框架、港交所的上市公司ESG披露規則等，令社會難量度政策成效。相反，上海、新加坡和東京等亞洲金融中心均由最高級財金部門帶領，並具發展路線圖和時間表。

其次，隨着監管機構對公司ESG的要求增加，消費者亦關注產品是否「環保」，部分公司或借廣告、產品轉物料等方法營造品牌環保的錯誤印象，俗稱「漂綠」。

研究指香港仍未有打擊漂綠法規，僅依賴《商品說明條例》和港交所等指引，又引述金管局報告指，綠色債券存在漂綠行為並不罕見，相信相關企業會受到市場懲罰。

相比之下，新加坡、東京和南韓首爾已加強報告要求或正為「反漂綠」立法，例如新加坡要求大型非上市公司在2027年起需披露氣候影響；上市公司則在2025年開始。團體要求，本港金融監管機構應設立嚴格的審核流程和第三方審計，防止資金流向對環境有害的污染項目，以免香港淪為「漂綠之都」。

時間表百無 「傾吓當做咗」 綠色和平項目主任伍漢林表示，推動綠色金融並非「開峰會傾吓當做咗」，需要實質由港府規劃，定出相關法例及時間表，但最新的財政預算案並沒有相關的研究，令人失望，期望港府拿出領導能力，帶領業界推出真正的綠色金融。