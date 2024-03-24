極端天氣工作指引 未成法例公司懶跟

黑雨行路上班受傷 10號波追更36句鐘俱零補償 政府在2021及2023年分別制訂「颱風及暴雨情況下工作守則」及「預防工作時中暑指引」，但不少前線勞工仍未受保障。香港社區組織協會昨日公布有關極端天氣下基層勞工的工作情況，發現大部分企業甚至政府部門外判商均沒有遵守指引；例如對於缺勤不扣錢不扣假及追更津貼等安排，所有受訪者的所屬公司均沒有跟隨指引，有受訪者甚至在10號風球下連續追更36小時，或是因黑雨行路上班而受傷，但均未獲補償或賠償。組織批評指引執行成效不理想，建議長遠應立法規管。

研究深入訪問了共10名基層勞工，主要為保安及清潔工。經統計後發現，在缺勤不扣錢不扣假、追更津貼、定期檢討工作安排及安排工作時段方面，企業的指引跟隨百分比為0%；而預先商討惡劣天氣上班安排方面，亦只有4.2%公司跟隨指引；黑雨有當值津貼亦只有8.3%公司跟隨。

政府外判商無視指引 繡蘭是受訪個案之一，任職保安，今年68歲。在8號風球或黑雨警告生效時，仍被僱主要求上班，但卻沒有獲得任何當值及交通津貼，在去年超強颱風「蘇拉」襲港時，她被要求如常當值上班，又因其同事不能接更，故被僱主要求「連上三更」，連續工作36小時，最後除基本薪金外，只獲得所有夜更保安都有的100元夜班當值津貼。

而笑鈺及杏遙均任職於政府外判保安公司，於政府產業署工作，年屆64和69歲。雖然在政府外判商工作，但公司卻沒有提供交通津貼，甚至若因惡劣天氣而缺勤，就會被僱主扣糧扣假；在黑雨警告下亦不會獲得任何津貼，認為僱主做法並不合理。

團體倡檢討 立法規管 社區組織幹事吳衛東批評，兩項指引自實施以來的執行成效並不理想，甚至有企業違背指引，但卻沒有相應懲罰，形容「假設老闆會自己遵守係天方夜譚」，並指出政府部門旗下的外判工作佔比極重，但政府卻沒有起帶頭作用。吳建議，勞工處應全面檢討兩項守則的執行情況；並修訂外判投標制度，設立加減分機制；長遠立法規管，進一步加強保障僱員在極端天氣工作下的安全及權益。