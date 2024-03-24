俄連續3日大規模空襲烏國

【本報綜合報道】俄羅斯上周四至上周五大規模空襲烏克蘭，其中第二天的空襲是前年兩國爆發全面戰爭以來，俄方對烏方能源設施的最大型攻擊。烏克蘭空軍表示，俄羅斯上周六凌晨從庫爾斯克州及克里米亞半島，出動34架自殺式無人機施襲。

烏克蘭空軍上周六表示，在俄羅斯當天出動的自殺式無人機當中，其中31架被烏方防空部隊以導彈等火力擊落，截擊地點分別是波爾塔瓦州、尼古拉耶夫州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、赫爾松州。與此同時，俄羅斯向頓涅茨克州發射至少4枚改作地對地攻擊的S300型防空導彈，但烏克蘭空軍未有說明是否成功攔截它們。在哈爾科夫州，居民在凌晨時分聽到爆炸聲，有來襲自殺式無人機撞上大樓並引起火警。

大量能源設施成目標 在上周五的空襲中，哈爾科夫州的停電情況最嚴重，一度有70萬人沒有電力供應；截至翌日早上，當地有44萬戶恢復電力。分析指出，烏克蘭防空彈藥短缺，所以俄羅斯乘機恢復攻擊該國能源設施，上周四至上周五攻擊超過130個相關目標。上周五的空襲也說明，俄羅斯或未有放棄破壞烏克蘭能源網絡的目標，動機是阻止烏方快速擴大防務工業基礎，因此烏方在補充防空彈藥前，俄方都可能繼續乘勝追擊。