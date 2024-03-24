俄煉油廠月內兩起火 疑烏再襲

烏稱「絕對合法」

報道指出，儘管西方國家制裁俄羅斯石油和天然氣業，俄羅斯仍然是世界上最重要能源出口國之一，時值美國大選年，今年油價已經上漲約15%至每桶85美元（約663港元）。烏克蘭副總理斯特凡尼希娜上周五在基輔安全論壇指出，烏克蘭攻擊的俄羅斯石油設施，在軍事角度而言都是「絕對合法的目標」。她未有直接確認美國曾經施壓烏克蘭，但指出烏方展示實現其目標，在俄羅斯境內執行的行動十分成功。