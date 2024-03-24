俄煉油廠月內兩起火 疑烏再襲
【本報綜合報道】俄羅斯首都莫斯科音樂廳上周五晚上遭恐怖分子血洗之際，烏克蘭疑似再度向俄羅斯境內石油設施發動攻擊，薩馬拉州古比雪夫煉油廠上周六凌晨突然起火，居民表示聽到爆炸聲；當地傳媒報道，涉事煉油廠可能遭無人機襲擊。
起火煉油廠距離莫斯科大約600公里，接近哈薩克斯坦邊境；暫時沒有人員傷亡報告，火勢同日早上撲滅。烏克蘭傳媒報道，涉事煉油廠本月16日也遭無人機攻擊。烏克蘭近期針對俄羅斯石油設施的攻擊升級，英國傳媒上周五引述知情人士報道，美國要求烏克蘭停止襲擊俄羅斯能源基礎設施，警告不但可能推高全球油價，並引起俄方對西方國家依賴的能源基礎設施採取報復，例如哈薩克斯坦石油輸送管道。
烏稱「絕對合法」
報道指出，儘管西方國家制裁俄羅斯石油和天然氣業，俄羅斯仍然是世界上最重要能源出口國之一，時值美國大選年，今年油價已經上漲約15%至每桶85美元（約663港元）。烏克蘭副總理斯特凡尼希娜上周五在基輔安全論壇指出，烏克蘭攻擊的俄羅斯石油設施，在軍事角度而言都是「絕對合法的目標」。她未有直接確認美國曾經施壓烏克蘭，但指出烏方展示實現其目標，在俄羅斯境內執行的行動十分成功。
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