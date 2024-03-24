22年前歌劇院內武裝挾人質 俄放毒氣一拍兩散

【本報綜合報道】俄羅斯於2002年曾發生莫斯科歌劇院人質慘劇，約40名車臣武裝分子闖入挾持近1,000名人質，並威脅炸毀整幢大樓。俄羅斯特種部隊在3天後向歌劇院施放化學毒氣，之後再攻入擊斃所有武裝分子，同時造成130名人質死亡。

特種部隊攻入現場擊斃武裝 事發於2002年10月23日晚，全副武裝的車臣武裝分子闖入正在上演音樂劇的歌劇院，要求俄軍撤出車臣和宣布結束第二次車臣戰爭，否則他們將炸毀歌劇院，與人質同歸於盡。武裝分子在大樓內布設烈性炸藥，開始殺害數名人質。俄羅斯特種部隊於10月26日清晨施放化學毒氣，成功使部分武裝分子喪失行動能力，特種部隊其後攻入歌劇院，與仍有意識的武裝分子駁火。

總統普京認為施放毒氣是正確行動，而時任內務部副部長瓦西里耶夫（Vladimir Vasiliyev）承認行動「並不順利」，但強調施放毒氣是對付手持爆炸物武裝分子最有效的手段，而且一旦歌劇院倒塌，全部人都會死。

歌劇院遭施放化學毒氣，大批人質死亡。（Getty Images圖片） 俄羅斯近年嚴重恐襲