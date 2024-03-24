IS分支不滿俄多時 幕後黑手惹疑

【本報綜合報道】回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）對莫斯科市郊的克羅庫斯城音樂廳恐襲認責，美國反恐分析師指IS阿富汗分支「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）過去兩年一直注視俄羅斯，不滿俄羅斯總統普京干預阿富汗、車臣和敍利亞。社交平台則充斥陰謀論，重提IS最初由美國扶植，加上時值中東和歐洲地緣政治緊張，質疑今次襲擊背後主使的身份。

ISIS-K自稱是IS在中亞及南亞的分支，2015年由巴基斯坦塔利班分裂而成，隨後擁抱更加激進暴力的回教理念。在美軍空襲和阿富汗政府軍聯合打擊下，ISIS-K到2021年的成員人數減至約1,500至2,000人，較高峰期銳減近一半。塔利班同年推翻阿富汗政府後，ISIS-K在美軍撤出阿富汗期間向喀布爾國際機場發動自殺式炸彈襲擊，造成13名美軍和多達170名平民死亡。