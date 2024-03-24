美月初已發警告 俄稱僅收籠統情報

普京曾指消息屬西方挑釁 俄羅斯首都莫斯科音樂廳恐襲發生的時間相當敏感，不但在總統普京勝出選舉成功連任、俄羅斯與烏克蘭近日加強攻勢時，美國駐俄羅斯大使館本月7日曾經發出安全警示，美方正在監視極端分子即將計劃針對莫斯科大型集會，包括音樂會的報告，攻擊可能48小時內發生。美國知情人士透露，上述警告與上周五恐襲有關；俄羅斯情報部門消息人士證實，收到美方提供可能發生恐襲的情報。

白宮國家安全委員會發言人柯比上周五表示，目前沒有迹象顯示烏克蘭或烏克蘭人涉事。另一名國家安全委員會發言人沃森表示，本月較早時美國政府掌握到有人策劃在莫斯科發動恐襲，可能針對大型集會，美國國務院於是向身在俄羅斯的美國人發出公開警示，並根據長期以來的「警告責任」政策，與俄方當局分享相關情報。俄羅斯國營傳媒塔斯社上周二曾經報道，普京認為有關莫斯科即將發生恐襲的警告，只是西方國家的挑釁，屬於公然的敲詐，「意圖恐嚇及破壞我們社會的穩定」。

美指無證據涉烏克蘭 俄質疑 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃質疑，美國官員基於甚麼在一場悲劇中得出「某人」無辜的結論，如果美方有相關資訊就應該分享。俄羅斯情報部門消息人士表示，確實收到美國提供莫斯科可能發生恐襲的情報，但是情報內容籠統，沒有任何細節。知情美國官員透露，IS成員一直活躍在俄羅斯，美國本月初收集到情報，聲稱IS呼羅珊分支（ISIS-K）一直計劃襲擊莫斯科，美方發出的警告是通過近月一系列具有可信度的情報得出，去年11月起有源源不絕的情報顯示，IS意圖襲擊俄羅斯境內。

上述美國官員續指，美國駐俄羅斯大使館的警示，與潛在的烏克蘭對俄羅斯攻擊無關，美國國務院不會用「極端分子」字眼警告烏克蘭會採取的行動，美方亦憂慮普京會試圖錯誤地把有關恐襲的矛頭指向烏克蘭，因此迫使西方國家政府找出可能的黑手；惟普京現時可能再次試圖指控烏克蘭發起恐襲，以削弱外界對烏方的支持。

多國致哀 白羅斯允合作反恐 美國駐俄羅斯大使館對恐襲表示震驚，對俄羅斯人致誠心哀悼，呼籲美國公民不要走近襲擊現場。館方稱，要協助距離大使館較遠地點的美國公民有難度，因為俄羅斯政府限制美方人員的活動範圍。中國外交部發言人對恐襲深感震驚，對罹難者表示深切哀悼，誠摯慰問傷者和罹難者家屬，強調中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐襲行為，堅定支持俄方維護國家安全穩定的努力。巴基斯坦、尼加拉瓜、土耳其、伊朗、意大利亦強烈譴責襲擊，向遇難者家屬表示最深切的同情與哀悼。

克里姆林宮發言人佩斯科夫上周六表示，普京已經與白羅斯總統盧卡申科通電話，盧卡申科對恐襲表達深切哀悼，二人確認準備好合作打擊恐怖主義。塞爾維亞總統武契奇形容今次恐襲是悲慘，將產生難以估量的後果，有人主張施襲者是回教徒，有人稱幕後黑手是烏克蘭，甚至是俄羅斯所為，但毫無疑問烏克蘭衝突將進一步升級至接近全面戰爭。他指出，關鍵不是施襲者來自哪裏，問題是襲擊由誰人策劃。本報綜合報道