民眾以柱掩護 拖走傷者救一命

【本報綜合報道】莫斯科音樂廳恐襲發生得非常突然，目擊者聽到巨響後便傳來連串槍聲，觀眾爭相逃跑前往扶手電梯，不少人驚慌尖叫。一名民眾以一根柱為掩護，拖着一名疑似中槍的人繞到柱後，避免被槍手發現。

目擊者指，一批兒童及青少年在槍擊時正於一個舞廳參加跳舞比賽，不少家長出席欣賞。突然有人衝入舞廳大叫有人開槍，眾人驚慌走避，不少兒童仍穿上舞蹈服裝，傷者中包括兒童。槍手在音樂廳大堂對民眾掃射期間，多人浴血倒地。有片段顯示，槍手從容不迫舉槍瞄準，並射殺瑟縮在牆角的民眾。

睹旁人喪生 女子扮死避劫 有民眾試圖敲碎落地玻璃逃生，音樂廳外的大橋擠滿逃命的人群。一名幸存女子獲救後躺在病床上指，事發時她因受傷倒地，目睹身旁一名女子被殺，自己則是靠「扮死」逃過一劫。

一名目擊者憶述，在音樂會開始前兩分鐘，會場傳出巨響，較低樓層發生爆炸，有廣播通知發生槍擊，保安讓民眾進入鍋爐房，房內放有水箱或消防箱，大約50人在煙霧中待了25至30分鐘。民眾用消防喉弄濕自己的衣服放在臉上，盡可能伏低坐在地上，試圖打破一道上鎖的門，之後有應急人員破門而入救出他們。俄羅斯聯邦醫學生物機構昨早在莫斯科設立捐血中心，拯救失血過多的恐襲傷者，莫斯科市長索比亞寧呼籲市民踴躍捐血。