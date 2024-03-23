龍七公：歐刁難C919 大飛機失商機

中國歷經近20年打造的國產大型客機C919已在內地執飛，生產商中國商飛正在向歐洲及美國航空部門申請認證，只是，美國大門難敲開，歐洲大門近日亦半關上了。因為歐洲航空安全局（EASA）指認證C919難度太大，僅是首階段熟悉技術已需時5年，整個認證時間勢必「需要多長時間就用多長時間」。這句話，涼了國產大飛機飛出國際的心，恐怕幾年內C919都難以飛出中國，就連突圍亞洲也難度不小。

衝出國門 障礙重重 中國商飛花了不少工夫爭取國際認證，歐洲航空安全局證實，該公司早在新冠疫情爆發前已向歐盟提出申請，去年11月再次提出申請，並曾提出期望歐盟在2026年前完成認證工作。

然而，歐洲航空安全局一直在拖，就算知道2022年中國航空安全部門已向C919發出認證，也沒有任何表示，日前更首次明確表態，指C919對歐洲來說是新東西，該局只是熟悉C919的技術已經可能需時5年，現在只是中國通報資料的階段，沒有完成認證的時間表。這個表態，令C919爭取國際市場碰上大難題。

事實上，航空業是一個玩家稀少的行業，基本上現時只有兩家公司及兩大監管機構，即美國的波音及法國的空中巴士，對應的監管部門便是美國聯邦航空局和歐洲航空安全局。

中國製C919民用客機要獲得海外訂單，購買飛機的國家都會參考美國聯邦航空局和歐洲航空安全局的安全認證，因為飛機要飛往的國家及地區，都是同一政策。而兩大監管機構彼此締結協議，分別監管美國的波音及法國的空中巴士，但彼此互相承認安全認證。如今歐洲航空安全局接獲C919的認證申請，實在是沒有先例的事件，因此該局聲稱一切要從頭做起。

歐洲大門可能幾年都敲不開，對國產大飛機衝出國門是一大打擊。C919面世以來，中國商飛已經收到超過1,000架大飛機的訂單，適逢美國波音的737客機空難及連串甩門等事故，國際航空界正是混亂時刻，波音飛機或被觀望，或要求撤訂單，空中巴士又應接不暇，本來這是進軍客機市場的好時機，但沒有相關安全機構的適航認證，等於沒有入場證。

早前，C919飛到香港作飛行演示，亦首航到新加坡參加航展，希望面向國際，鋪墊中國走向國際航空界的黃金大道。中國的首要目標是打開東南亞市場，美國波音公司年前曾估計，東南亞各國正搭上經濟成長快車，估計到2042年時，該地區的客機需求高達4,225架，中國商飛曾作的最新市場預測更估計，未來20年，亞太市場的客機需求量會進一步增至6,387架。

這個令人眼紅的市場，國產大飛機若無法獲得國際機構的安全認證，或被迫無奈觀望。