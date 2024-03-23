笑看天下：澳洲外交 傾向美英

老朽昨日談到，澳洲並不安於「只想同中國多做生意」，它看來正在偷師學越南的「竹子外交」，也就是說，能在風中柔韌靈活擺動，要從每一個國家交流中取得最大利益，中國要慎之哉！果不其然，中共中央政治局委員兼外長王毅日前到訪澳洲，他於雙邊會談時直指澳洲應奉行獨立外交政策，不受第三方影響或干擾；然而話音剛落，澳洲又忙着招呼英國外交大臣卡梅倫和英國國防大臣夏博思。

英國代表團近日訪澳，卡梅倫和夏博思喺坎培拉出席英澳外交和國防部長年度會談，並簽署一項新的國防和安全合作協議，協議包括駐軍地位協定，讓兩國軍隊更容易在對方國家部署和行動；也將讓澳洲士兵更容易在英國核潛艇上受訓，或讓英國船員更容易駐紮在澳洲。澳洲國防部長馬利斯就話，隨着世界變得更加複雜和不確定，雙方必須把夥伴關係現代化，形容協議關乎澳洲國家安全，為歷史悠久嘅澳英夥伴關係增添戰略意義。新國防協議雖然未達到全面共同防禦條約嘅程度，即一方受到攻擊時，另一方須出面干預，但兩國均同意，若其中一方主權受到威脅，將共同協商對策。

事實上，中國近年和平崛起，儘管一直強調永不稱霸，可惜西方包括美國在內，一直大打「中國威脅論」這張牌，周邊一眾國家也忙着瞎起哄，日本如是，印度如是，澳洲也如是。澳洲尤其積極，計劃未來10年內購買多艘美國核動力潛艇，並與英美合作喺澳洲建造新潛艇。澳洲與英國的新協議，以2021年建立嘅「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）為基礎，亦係雙方去年於英國舉行外交和國防部長年度會談時嘅承諾。

澳洲外交始終傾向美英，中國早應預料到。