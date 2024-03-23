冰鑑春秋：廢物機關何必再留

台灣監察院雖然認定賴清德愛將陳宗彥確實接受性招待，卻仍以2:11判定毋須彈劾，引起輿論大嘩；無獨有偶，國家通訊傳播委員會（NCC）對中天電視訴訟16敗出爐，主委陳耀祥仍堅持沒錯，揚言繼續纏訟到底。這都讓人質疑，這兩個機關存在的意義到底是甚麼？

孫中山當年引入西方的「三權分立」觀念，再加上考試與監察，創建了「五權分立」的新制度。在他的理想中，行政、立法、司法、考試、監察各自獨立，還可相互制衡。然而實務上唯一勉強能夠對抗行政權的就是立法權，其他三權幾乎都被執政者囊括，成為執政者操弄的工具。萬一執政者立委席次過半，則根本沒有任何制衡的空間，這也是過去7年多台灣形成民進黨「民主獨裁」的原因。

民進黨在野時不斷吶喊要廢除考試與監察兩院，可一旦執政忽然發覺留着這兩院好處太多，既可豢養自己的忠犬打手，又可假裝中立客觀，從此再也不提廢除。陳菊接任院長時還大言不慚說，廢除考監與三權分立是她年輕到現在都不變的理想，可上任後卻悄無聲息，顯然發覺這個位子「真香」，理想拋諸腦後，既得利益的嘴臉令人作嘔。

NCC本來號稱獨立機關，任期受保障且有自己的裁量權，但民進黨執政後完全把NCC轉為自己的東廠，成為專職修理不聽話媒體的爪牙。可笑的是，NCC為了打官司，還每年編列上千萬元台幣訴訟費用，花人民的錢打壓人民。

沒有作用的機關就應廢除，既可以節省開支，又能剪除執政者的鷹犬，對納稅人有百利而無一害。這兩個機關一年就要花台灣人18億元台幣，省下來去給窮瘋了的海巡買密錄器搜證，絕對比給這兩個單位養米蟲有效益得多。