橫眉冷看：是時候讓美國人反思

2023年，中國企業字節跳動的營業額約為1,200億美元，年增長40%，美國的同類企業Meta，營業額則是1,350億美元，按目前趨勢，快則今年，遲到明年，字節跳動的營收就會超越Meta，成為行業龍頭。怪不得美國政商界心焦如焚，忙不迭要對字節跳動旗下的影音平台TikTok下手了。

昨日本欄談到，字節跳動與其向美國政府屈服，將當地的TikTok售予猶太人財團，倒不如乾脆撤出美國。TikTok離開後，不代表美國人就完全無法使用，2020年印度政府發起狠勁，一舉將TikTok趕走，該國的同類企業以為有便宜可檢，先後推出3款性質相同的影音平台，但是效果不佳，很多印度人寧可透過翻牆軟件，突破網絡封鎖，去使用外國設計的影音平台，其中也包括他們原用的TikTok。

假如美國逼走TikTok，大量用家可能仍會翻牆使用，至於沒能力翻牆或翻牆不成功的，肯定是恨得牙癢癢，時長日久，便會對自己國家的另類暴政產生不滿。他們自然會想，為甚麼其他國家可以使用的影音平台，偏生在號稱最平等、自由的美國卻不可以？

目前還有另一路中國大軍要殺入美國，就是國產品牌比亞迪汽車，該公司的產品橫掃全球，相信美國政商界必繼續使出橫手對付。要是如此，也不打緊，跟美國接壤的墨西哥，既會入口也會生產比亞迪汽車，美墨兩國的車輛可以通行，到時候墨西哥人駕着價廉物美的中國汽車，在美國大街小巷徐徐駛過，美國人看在眼內，自然就會反省，為甚麼愈來愈多的好東西都是只有外國才有？自己的國家是不是鬧病了，美國的政商團體是不是過分霸道了？只要反思的人逐漸增多，美國利益集團的根基就會開始動搖。