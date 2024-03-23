強詞有理：互相敵視

美國蓋洛普最新民調顯示，41%美國人認為中國是美國當前最大的敵人，俄羅斯排名第二佔26%，伊朗緊隨其後佔9%，這已是美國人連續4年將中國視為頭號敵人，而且比例明顯高於其他國家。對此，許多人莫名其妙，俄羅斯繼承了前蘇聯雄厚家底和龐大軍力，對西方構成戰略威脅，加上在烏克蘭發起「特別軍事行動」，與西方勢成水火，美國人視之為敵人不足為奇。而中國一向奉行和平發展理念，既沒有對外擴張的企圖，也從未主動挑釁美國，為何美國人敵視中國的程度更甚於俄羅斯？

其實也不難理解，美國上上下下敵視中國，並非因為中國對其安全構成威脅，而是因為中國發展得太快太好，令美國人失去自信而感到恐懼，再由恐懼而產生敵意。他們不擇手段打壓華為、TikTok和中國電動車，不就是因為酸葡萄心理作祟嗎？絕大多數美國人對中國並不了解，甚至一無所知，只是由於政客和媒體不斷唱衰和抹黑，不斷炒作「中國威脅論」，導致錯誤的認知。哈佛大學教授凱斯曾提出「訊息繭房」的理論：「如果你只關注自己選擇的領域，只關注某一種訊息源，只關注自己愉悅的東西，久而久之，便會像蠶一樣，將自己桎梏於自我編織的繭房之中，從而喪失全面看待事物的能力。」

很明顯，許多美國人就是因為深陷於訊息繭房，以致對中國持有嚴重的偏見。正如中國外交部發言人華春瑩所說，中國就是中國，外國人有時需要的只是改變觀點。關鍵是：西方是否準備好接受中國作為合作夥伴，還是會繼續將中國視為軟柿子和萬能的替罪羊。

歸根究柢，美國人不能正視世界變局，不願面對中國發展，仍然認為一切必須由他們主導，不在餐桌上，就在菜單上，正是所有矛盾和衝突的根源。實際上，民意這種東西是會互相影響的，美國人將中國視為最大敵人，中國人對美國自然也不會有好印象。近年各種調查都顯示，中國民眾對美國抱持負面觀感的比例大幅上升，年輕人對美國的態度比年長者更加負面。而隨着年輕人即將接棒成為中國社會的中堅力量，他們對美國的負面態度多少會反映在官方政策上。

也就是說，如果美國不改變打壓中國的政策，兩國人民互相敵視的情形只會愈來愈嚴重，難道這就是華府政客希望見到的結果？