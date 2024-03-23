大橋口岸截走私貨車 檢愛滋藥

【本報訊】前日凌晨，海關在港珠澳大橋香港口岸，截查一輛準備離境的中型貨車，該貨車報稱載有12板、約重8,000公斤的貨物，涉及服裝、電子零件和健康食品等。惟關員仔細檢查後，從其中兩板貨物中，檢獲一批總值約200萬元的未列艙單貨物，包括一些乾魚肚、煙草產品及藥劑製品，遂以涉嫌「企圖輸出未列艙單貨物」拘捕44歲男司機。被捕人士將會被控以一項上述罪名，案件將於今日在九龍城裁判法院提堂。

另起魚肚煙草產品 總值200萬 調查人員表示，不法分子把走私貨物混入已報關的貨物，並刻意把正當貨品放置於車斗外層位置，未經申報的物品則放在車斗深處，以增加關員的搜查難度。另外，涉案物品均經過重新包裝，其載貨紙箱無任何資料透露貨物內容，再加上選擇在凌晨時分過關，企圖減低關員注意從而瞞天過海。

海關懷疑，該批走私貨物將被轉運至內地，若然成功偷運，料可逃避約20萬元稅款。今次行動中，海關檢獲約3,500盒藥劑製品，該批藥物大部分來自印度，主要用於治療愛滋病，其中亦有可以抑制賀爾蒙的針劑。根據《進出口條例》，凡將藥劑製品輸出本港，必須獲得相關許可證和出口證，而發放證件存在嚴格規管，一般商戶極難取得，相信是不法分子進行走私的一大原因。人員又指出，根據調查顯示，涉事艙單所列出的寄貨公司已經解散，從中可見不法分子意圖隱藏身份，妨礙海關追查。