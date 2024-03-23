元朗破2私煙案 檢貨共值8200萬

香港海關於前日先後搗破兩宗私煙案，其中在元朗馮吉鄉一鐵皮倉及屯門一輛貨車，檢獲逾400萬支未完稅香煙，一名貨車司機拒絕受查，更驅車撞毀多部海關車輛，他最後被關員扑爆車窗制服。案中檢獲的私煙約值1,900萬元，被捕司機今日提堂。另外，海關於同日搗破元朗兩個鐵皮私煙倉庫，檢獲約值6,300萬元私煙，並拘捕一名男負責人。

前日凌晨，海關人員突擊搜查元朗逢吉鄉一鐵皮倉，在倉內和一輛貨車上檢獲約310萬支懷疑私煙，截獲4輛用作儲存及分銷私煙貨車，同時在倉庫內一輛私家車上，檢獲約200萬支懷疑未完稅香煙。

貨車司機撞海關車欲逃不果 調查期間，人員發現一輛可疑貨車，擬上前截查時，該貨車司機未按指示停車，並多次撞向海關車輛企圖逃離現場。關員多次作出口頭警告不果，隨即打破車窗制服男司機，經初步調查後，以涉嫌「處理應課稅品條例所適用的貨品」及「阻礙海關人員執行職務」罪，拘捕該名46歲男司機。其後，執法人員到場調查，亦以「涉嫌危險駕駛」拘捕該名男司機。

關員經跟進調查後，於同日早上在屯門興富街一停車場內一輛貨車上，再檢獲約100萬支懷疑私煙。案中檢獲的懷疑私煙共約410萬支，約值1,900萬元，應課稅值1,400萬元。海關發現，私煙集團利用偏遠及隱蔽鐵皮場所作掩飾，並以多輛貨車儲存和分銷私煙，又經常轉換貨車停泊地點，藉此逃避海關偵查。同時，私煙集團選擇於清晨時分行事，認為海關會減低警惕。初步調查顯示，該批私煙循水路運入本港，倉庫運作約一個星期，該名被捕男司機已被落案控告「處理應課稅品條例所適用的貨品」及「阻礙海關人員執行職務」罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。

另外，關員於同日下午突擊搜查公庵路一鐵皮倉庫，檢獲約700萬支私煙，拘捕一名報稱倉庫負責人的38歲本地男子。其後，人員搜查元朗竹攸路另一鐵皮倉庫，再檢獲約700萬支私煙。行動共檢獲約1,400萬支未完稅香煙，市值約6,300萬元，應課稅值約4,628萬元。海關相信，不法分子利用極偏僻的鐵皮倉庫收藏私煙，又不惜工本於不同地方租用倉庫擺放私煙，以便減低被搜獲後的損失。另外，該批未完稅香煙均屬原裝箱包裝，不排除會供應本地市場，至於私煙來源則有待進一步調查。