覆核同性婚姻揭擁寵物店 女同志被撤法援終極敗訴

【本報訊】女同性戀者於2018年就一宗爭取同志平權的司法覆核案獲批法援，但法律援助署接獲匿名投訴，指她隱瞞與其同性伴侶擁有一間寵物店。其前大律師亦去信法援署解釋，指她在與律師開會時承認此事，法援署及後撤銷其法援。申請人就被撤法援之事再申請司法覆核。女同志於初審獲判勝訴，但裁定被上訴庭推翻。女同志再往終院上訴，終院昨頒下判詞，裁定女同志終極敗訴。

本案上訴人為「MK」，答辯人是法援署署長。MK在2018年就同性婚姻問題申請司法覆核，法援署向她批出法援，原先委派資深大律師潘熙作她的代表大律師，但其後被撤換。

法援署收匿名告密電郵 其後，法援署收到匿名告密電郵，指MK與她的伴侶為一間寵物店的東主。潘熙其後應法援署要求，透露MK於會上確有說過擁有寵物店。法援署最終決定撤銷對MK的法援。MK及後提出司法覆核，質疑其向法律團隊透露的財務狀況理應受法律專業保密特權保障。

終院判詞認為，法律專業保密權雖是基本權利，但亦會有例外情況，且可被當事人放棄。判詞指MK當時是允許其代表律師提供她對該會議的說法以協助法援署署長。再者，當MK揀選其大律師在法律援助證書下作為被委派的代表大律師，MK必然會知道該大律師獲委派後負有《法律援助規例》第21（1）條所施加的舉報責任。因此，MK已明顯地放棄有關會議中討論的事情的法律專業保密權。

終院亦指出，一旦律師獲法援署委派處理受助人案件，受助人、律師和署長之間便形成三邊關係，律師對署長亦負有責任。因此，法律專業保密權並不保障在三邊關係內所透露的資料，也不會防止受委派律師將從受助人所得的資料傳達給署長。案件編號： FACV 8/2023