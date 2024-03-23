的士失控撼七人車 的哥不治

【本報訊】昨日上午11時許，一輛的士駛至跑馬地聚文街8號對開，的士懷疑失控，撞向一輛停泊路旁的七人車車尾，有途人赫見發生意外，隨即協助報案。救援人員接報趕至，發現姓許（66歲）的哥昏迷，遂以自動心外壓機替其急救並送院搶救，惜最後被證實不治。

意外中，捱撞七人車車尾輕微損毀，姓張（51歲）司機報稱頸痛，自行前往律敦治醫院求醫。執法人員經初步調查後，發現的哥身上沒有明顯傷痕，兩車損毀俱不嚴重，初步不排除的哥駕駛期間暈倒，的士在無人駕駛下肇禍，惟實際事故原因及經過有待進一步調查。

將軍澳的士私家車相撞3傷 另外，前晚深夜11時許，一輛的士與一輛私家車，駛至將軍澳影業路近清水灣電影製片廠對開迎頭相撞，兩車車頭嚴重毀爛，姓譚（64歲）的哥及姓羅（33歲）男乘客被困。消防接報趕至，撬開車門救出兩人，他們與姓黃（29歲）私家車男司機俱受傷，清醒由救護車送院治理。據了解，涉事私家車沿影業路上斜行駛，的士則沿路落斜，初步不排除有車輛越線肇禍。