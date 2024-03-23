僅1政府大樓 試行垃圾徵費

下月推14地點 獲免費袋及標籤收集意見 垃圾徵費計劃押後於8月1日起才在全港實施，而政府大樓和其他樓宇會作先行先試，以審視垃圾收費實施時可能會遇上的問題。立法會文件中指出，下月1日起開始設14個試點，當中僅得一幢政府大樓參與，涉及8個政府部門，但未有包括環保署或環境及生態局。另外有兩幢公屋、3幢私人樓宇，包括「三無」大廈、4間食肆等，署方將向他們免費提供指定袋及標籤，過程中收集運作數據及意見，檢視他們對實行垃圾徵費的準備程度及可能遇到的問題。

首批「先行先試」的試點當中，僅得西九龍政府合署為政府大樓，涉及約2,500名員工，翻查資料，西九龍政府共有8個政府部門在內辦公，例如屋宇署、運輸署等，但就未有包括環保署或環境及生態局。而環境及生態局局長謝展寰辦公室位處的政府總部，亦不是試點之一，變相相關人員及謝展寰毋須參與「先行先試」。

涉及8部門 未包括環保署環境局 而14個試點中，包括荃灣滿樂大廈安寧樓及柴灣連翠邨兩幢公營房屋、私人樓宇則有九龍城成龍居、及深水埗北河街與長沙灣道的兩幢樓高5至7層的「三無」大廈，參與的住宅樓宇前後涉及逾900戶。另外，試點亦包括旺角鋿晶館、新蒲崗新光宴會廳、金鐘海富中心大家樂、大圍漢年茶餐廳4間食肆，以及大埔新達廣場與屯門卓爾廣場兩個商場。新生精神康復會屯門長期護理院及屯門嘉濤耆樂苑兩間院舍亦需參與。

當局指，「先行先試」計劃的目的是審視垃圾收費實施時可能會遇上的問題，而首批「先行先試」的群組將包括主要類型的相關處所，即公私營住宅、「三無」大廈、商場、食肆及院舍，將檢視不同人士包括垃圾產生者、前線清潔員工、垃圾收集商等，在不同場景實行垃圾收費下棄置垃圾的流程和實際操作，並收集他們的意見及相關數據作整理分析。

議員劉國勳認為，先行先試的規模太少，認為要納入更多不同類型處所，尤其是對今次參與先行先試的政府物業只得西九龍政府合署感到不滿，他主張必須覆蓋港九新界政府物業，另外除了商場食肆外，亦應納入學校或鄉郊等場景，強調政府必須做好準備。他又建議進行為期一個月的全民演練讓市民掌握實際操作，而若先行先試反應不理想，當局更應把垃圾徵費再度延期。

垃圾徵費14試點