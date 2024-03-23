醫健：醫健寶庫 了解鼻出血：成因、治療及與鼻咽癌之關係

鼻出血俗稱「流鼻血」，在天氣乾燥期間較為常見，其成因可包括鼻炎、外傷、腫瘤、高血壓、肝功能障礙、白血病及其他凝血障礙。最常見的出血部位是在鼻中隔前方，該處的鼻黏膜滿布微血管，如有破損可導致鼻出血。在少數情況下，鼻出血可發生於後鼻腔，或前鼻腔大量出血，導致血液流入口腔、食道或呼吸道，造成誤吸。

流鼻血時將頭向後仰是常見錯誤，患者有機會誤吸鼻血甚至窒息。相反，患者應在安全的地方坐下，用手指按壓鼻翼處的軟組織，直到止血。如有血液流入口腔，應該吐出，以防止誤吸。一般情況下，約10至15分鐘應可止血。如出血持續或出現貧血症狀，應盡快求醫。正服用抗凝血藥物、接受化療，或有鼻咽癌或鼻腔腫瘤病歷人士，應向耳鼻喉科專科醫生求診，作進一步檢查。

鼻出血也可能是鼻咽癌的病徵之一。鼻咽癌在本港男性最常見的癌症中排第9位，其他徵狀包括頸部淋巴結腫脹、鼻腔後方分泌物帶血、傳導性失聰等。由於這些徵狀並非鼻咽癌獨有，患者多較遲才確診。因此，一旦出現可疑徵狀，應及早就醫。要診斷鼻咽癌，醫生會先為患者進行鼻內鏡檢查，再透過組織活檢確定病因。

倘患癌治療方法不少 近年，透過分析患者血液EB病毒DNA水平的檢測，已廣泛應用於篩檢早期鼻咽癌和監測治療反應。醫生會視乎腫瘤分期和患者身體狀況，制訂治療方案。鼻咽癌的首選治療為強度調控放射治療，並因應病情輔以化學治療。

鼻咽切除術則適用於治療復發或殘餘腫瘤，運用內窺鏡或機械臂，經口腔切除早期局部復發性鼻咽癌，或以傳統的上顎擺動入路切除晚期腫瘤。新發展的免疫療法，則適用於對首選治療方案無效的轉移性鼻咽癌，其作為鼻咽癌主要治療方案的試驗正在進行中，冀為患者提供更有效的治療。

香港大學臨床醫學學院外科學系臨床助理教授黃雅詩醫生

香港大學李嘉誠醫學院