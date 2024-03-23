涉冒牌機推廉價療程 美容院3人被捕

【本報訊】海關不良營商手法調查組早前接獲兩宗報案，指兩間分別位於沙田石門及觀塘的小型美容院內，職員銷售期間懷疑作出虛假商品說明，初步相信有人利用偽冒某品牌的美容儀器，訛稱以該品牌提供俗稱「HIFU」的高強度聚焦超聲波美容療程。關員於本月14日及18日，分別前往兩間美容院喬裝顧客試購服務，經初步調查後，以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕3名女子（36至40歲），她們分別為美容院的董事及銷售員。

董事及銷售員涉違商品例 行動中，海關在兩間美容院內，分別檢獲一部懷疑偽冒美容儀器，其外觀、功能及價錢均與正貨儀器有明顯差異。海關指出，偽冒儀器的機身側面均無貼上正貨標籤，其中一部更無產品標籤，另一部的產品標籤則貼在與正貨不同的位置。此外，儀器機身背面及操作手棒上，亦無印有正貨製造商的商標。有關儀器經初步測試後，相信其輸出能量的功率及方式均與正貨不同，其美容成效存疑。

此外，涉案冒牌儀器售價約一萬元，正貨較之昂貴數十倍，故涉案美容院能以每次療程約1,000元價格吸引顧客，其收費較正常價格大幅便宜。由於有關技術涉及高強度能量輸出，若使用不當會有潛在危險，導致紅腫、灼傷等徵狀，而使用偽冒儀器的風險更大，幸兩間美容院分別營運兩年及5年期間，均無顧客使用療程時受傷。