資助篩查揭大腸癌患多 專家籲早檢驗

【本報訊】衞生署數據顯示，截至去年12月底，已資助超過42萬名市民接受大腸癌篩查，有63,900人、相當於16.3%的檢查結果呈陽性，當中2,900人確診大腸癌，有六成屬早期。衞生署衞生防護中心非傳染病處高級醫生方蕙昨日稱，盡早發現大腸癌，可進行適切治療跟進，大大提升醫好及生存的機會。

及早治療易保命 方蕙出席電台節目時表示，根據香港癌症資料統計中心，男性的發病率較女性高，隨着年齡增長，患大腸癌的風險亦會增加，60歲以上及70歲以上這兩個組別人士的風險特別高。

她續說，現時計劃下的合資格人士是50歲至75歲，是因為這個年齡組別人士較其他年齡人士風險較高，而專家工作小組每年均開會並參考海外數據，以決定計劃是否需要調整。

同場的家庭醫生林永和則稱，不少市民未了解大腸癌篩查計劃，但經當局宣傳和傳媒報道後，愈來愈多市民諮詢及表示希望參加。他鼓勵合資格市民參加計劃，若發現有腺瘤等，可以及早切除，以減低成為癌症的機會。