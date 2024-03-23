22月大男童染甲流 入深切治療部

【本報訊】再有過往健康良好的幼童感染甲型流感後情況嚴重。衞生署衞生防護中心昨日表示，該名22個月大男童本月20日開始發燒和咳嗽帶痰，同日向私家醫生求診。翌日，他出現嘔吐及腹瀉，並到廣華醫院急症室求醫。病人同日入住該院兒童深切治療部，其呼吸道樣本經化驗後證實感染甲型流感病毒，臨床診斷為甲型流感併發休克，現時男童情況嚴重。

衞生防護中心初步調查顯示，男童並沒接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的其中一名家居接觸者早前已確診感染甲型流感，現時情況穩定。其他家居接觸者沒有出現病徵。中心會繼續調查。中心發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。

外地傳入2宗麻疹個案 另外，衞生防護中心還發現兩宗由外地傳入的麻疹個案，首宗個案涉及一名過往健康良好的30歲男子，曾於本月3日至9日的潛伏期內到訪印尼，病毒傳染期內曾到訪泰國，家人並無感染徵狀，故列為外地傳入。第二宗個案是過往健康良好的27個月大女童，潛伏期身處沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國，並於3月15日由迪拜經航班EK380返港，同被列為外地輸入個案。中心已設立查詢熱線（電話：2125 2371）為兩宗個案進行接觸者追蹤，並呼籲上述航班乘客如出現麻疹病徵應致電熱線。