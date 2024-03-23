植導管刺穿動脈亡 肝病翁裁死於自然

【本報訊】71歲退休老翁因胃部不適到診所求診，被轉介至明愛醫院後發現有急性肝衰竭，在頸靜脈進行中央導管植入手術時被刺穿動脈，翌日進行移除導管手術時又疑被輸血過多，老翁最終不治。經過死因研訊後，死因裁判官昨裁定死者死於自然，並未有作出建議。死因裁判官指，導管植入檢查為治理的必要手段，導管錯誤植入亦是已知併發症，由專科醫生進行亦無可避免。