警員入稟稱警署內遭武力鎖手銬 控警務處長蕭澤頤及警署警長索償

【本報訊】一名警員於前日（21日）入稟高院，分別民事控告一名警署警長及警務處處長蕭澤頤。該警員指稱，於前年在香港仔警署的寫字樓填寫記事冊時，遭該警署警長使用武力及把他用手銬鎖上。該警員又指，警務處處長疏忽及違反僱主責任，令他在警隊任職12年承受巨大工作壓力。不過入稟狀並沒有列明具體索償金額。

原告指證物無故遺失銷毀

原告是警員12220劉家洛，兩名被告分別是警署警長周一傑及警務處處長蕭澤頤。有關針對警署警長的入稟狀，原告指稱於2022年3月7日，他在香港仔警署軍裝巡邏小隊第4隊寫字樓填寫記事冊時，遭該警署警長使用武力及使用手銬把他鎖上。原告又指上述事件的證物，包括閉路電視片段等無故遺失、被銷毀及被修改，使他向多個部們索取不果，故質疑有人涉及公職人員行為失當。因此他要求對方作出賠償。