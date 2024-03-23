醜聞纏身 航天科技趙質山 續禁移動15.8億資產

遭于文鳳夫婦入稟追逾18億 法庭延命令至結案 多年來負面消息不斷的趙質山，於上周三（13日）被藝人周星馳的前女友于文鳳與其丈夫入稟高院指控違約，並追討趙，以及同案另一被告，即與趙有關的公司Big Trade Global Limited，合共18.13億元款項。原告亦要法庭頒發禁制令，禁制趙質山動用名下的資產，上限為15.8億元。法庭其後發出臨時禁制令，禁制兩名被告移動其資產。臨時禁制令於昨日到期，原告隨即申請延長該禁制令，法庭最終延長禁制令，下令繼續禁制兩被告移動其資產，直至案件審結或法庭另有命令為止。

原告分別是Andrew Liu（廖駿倫，又名廖堯城）及于文鳳，被告是趙質山及Big Trade Global Limited（下稱Big Trade）。與訟雙方昨日均只有律師代表到庭，據庭上透露，趙質山現時並不在港。據與訟雙方律師指，被告方不反對延長禁制令，但在具體條款上有爭議，包括要求可在資產中取出100萬元，以應付本案的法律費用，原告方則認為50萬元已足夠。法官最終頒令兩名被告共可提取100萬元以支付本案法律費用，並頒令延長該臨時禁制令。

指被告違約應付相關利潤 據入稟狀指，原告與Big Trade早前達成一系列協議及貸款予Big Trade。原告共給予Big Trade 8.4億元，當中涉及在2021年8月及9月簽訂的兩份有關原告投資予香港航天科技集團有限公司（下稱航天科技）的投資協議及去年4月簽訂的補充協議；2021年7月簽訂有關投資字節跳動有限公司的協議；及本票日期為2021年7月15日的4億元貸款。

入稟狀又指，趙質山擔任原告與Big Trade有關航天科技投資協議的擔保人。原告指因兩名被告違約，要求法庭頒令兩名被告交出合約列明可獲得的利潤，即合共18.13億元。原告同時要求法庭頒下禁制令，禁制兩名被告動用其名下資產，其中趙被禁動用的資產上限為15.8億元，Big Trade的上限為18.13億港元。