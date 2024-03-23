黃大仙繽紛美食墟 旺丁不旺財

【本報訊】一連5日的「第6屆黃大仙繽紛美食墟」已經開鑼，逾50個食品展位售賣各式各樣優質品牌及特色美食，市民免費入場之餘，會場亦會派發美食優惠券及懷舊小食試食券，加上美食墟地點就近屋邨和黃大仙祠，人流如鯽，主辦機構期望丁財兩旺。然而有檔販慨嘆港人消費習慣改變，生意較疫情還要差。

辦變臉歌舞綜藝表演 今屆黃大仙繽紛美食墟以「優質、實惠、健康」為主題，展期是由前日（21日）開始至下周一（25日），場內充斥售價地道小食、海味乾貨、糧油食品、糖果糕點、零食及保健產品等攤檔，市民可盡享購物樂趣的同時，還可觀賞豬肉切割示範、茶藝示範、咖啡製作與品嘗、變臉、管樂隊及歌舞綜藝表演。美食墟是一個購物與娛樂兼備、適合一家老幼參與的露天食品展覽。批發及零售界議員邵家輝昨日出席美食墟開幕禮時表示，露天食品展會鄰近香火鼎盛的黃大仙祠，遊客絡繹不絕，應有相當的人流，為商販的銷情帶來條件。

售賣南貨的檔販阿鳳，指前日是首天展期，但生意好淡，雖然遊客不少，但多數只是試食無幫襯，光顧的都是本地人，可謂旺丁不旺財。售賣健康食品的陳先生坦言，對今次美食墟的銷情不予厚望，事關3年疫情改變港人的消費和生活習慣，加上往來中港愈趨便捷，本應銷情暢旺的周末及周日，已成為港人北上消費的日子，入夜後的市面近來亦變得冷清，擔心今次展期未必可賺回成本。另一位售價泡菜的檔販陳女士表示美食墟的位置優越，可惜人流多，幫襯少。