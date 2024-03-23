調查：70%受訪者擬2年內離港

【本報訊】移民潮持續熾熱，不少港人對政局、市場環境不樂觀而計劃移民。作為港人首選的英澳加近期有收緊移民政策迹象，加上近期各種政策，成為港人移民的催化劑。「國際移民及置業博覽會」主辦機構更指移民趨勢由以往的中產人士，延至資產及收入較低人士。

趨勢延至資產收入較低者 有針對計劃移民人士的問卷調查指，近七成人計劃在兩年內移離香港，較去年為少。問及移民原因，近24%人認為經濟前景不明朗，另有超過兩成人移民原因為教育制度，外國教育比香港好，亦有14%人因政治環境而計劃移民。

調查又指，考慮移民人士大多介乎31至50歲，相信為管理級人員，移民潮或會對未來本地人力市場造成影響。另外，計劃移民的多為中產人士，超過六成人年薪50萬以上，資產過百萬人士亦有近六成。眼見移民潮蔓延至資產及收入較低階層，博覽會總監謝沛豪指資產有限的家庭需審慎考慮，因為近年熱門移民國家飽和，若資產較少人士移民時對居住地、工作等選擇或會較少。

各國近期有收緊移民政策趨勢，其中最受港人歡迎的英國公布將在今年春季改革數個簽證以控制移民人口。活動主辦機構指，不少港人希望在有關政策落實前把握機會，擔心錯過移民最佳時機，如英國將於今年春季會加移民醫療保費六成，令本身已有移民打算的港人加快落實計劃。加上近期政策亦有影響市民移民決定，移民顧問文偉成表示，自預算案減辣後，查詢移民申請明顯上升，不少市民趁樓市撤辣賣樓移民。