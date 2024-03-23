涉掟汽油彈囚34月 女侍應上訴得直

女上訴人林天詠（21歲），被控一項縱火罪及一項管有物品意圖損壞或摧毀財產罪。控罪指她於2020年2月4日，與他人在油麻地彌敦道與甘肅街縱火；在同年2月3日至5日期間，在油麻地Casa Deluxe Hotel的一個單位內，保管或控制汽油彈、易燃液體、汽油、士巴拿、液化石油氣及噴漆等。上訴庭指，原審法官練錦鴻在審訊時的多個做法，均會令人懷疑上訴人是否獲公平審訊。就傳召首兩名控方證人時，大多數提問均是由法官作出，上訴庭認為提問並不屬澄清早前的問題。另外就有關使用蒙面物的議題上，法官更自行準備一個頭型公仔讓證人說明看見涉案數名人士使用了哪一種蒙面物品，但上訴庭認為法官此舉無疑是提供一個懷疑法官動機的機會。另外上訴庭亦指法官在上訴人自辯時多次對她證供表達意見及對待她的態度，給人一定的反差感。