李宇軒：爆眼印尼女記者 曾同赴美晤議員

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。庭上透露，李宇軒負責國際游說工作，曾去美國跟當地議員見面，同行者包括聲稱執法人員執法時、眼部已被彈藥所傷的印尼女記者。李指，曾在港跟英國領事見面，陳方安生、李柱銘及郭榮鏗有份參與。另外，陳方安生曾私下約見李宇軒及陳梓華，討論香港民主運動「終局」問題。

李宇軒稱，2019年12月，他到美國華盛頓跟朱牧民，及美國共和黨參議員Rick Scott等人見面，同行人士包括採訪反修例示威期間，疑被執法人員彈藥射中眼部的印尼記者Veby Indah。同月，「重光團隊」公開一份長逾100頁的報告，詳列建議制裁名單，制裁對象涵蓋整個警隊，另列出約140人，包括前特首林鄭月娥及現任立法會議員葉劉淑儀。李指報告是由「重光團隊」其他成員製作。

李續供稱，約於2019年年尾，他受英國領事賀恩德邀請，在香港跟賀恩德會面，與會者包括陳方安生、李柱銘、郭榮鏗及莫乃光。席間，他們交流對當下香港的意見，亦有說到《中英聯合聲明》。至2020年頭，他與本案認罪被告之一、法律助理陳梓華受邀到陳方安生辦公室，期間陳方安生問他及陳「最後想點樣做，如果有endgame（終局），要點樣達到」，但他及陳都沒有確實路線圖，形容與陳方安生的該次會面沒有結果。

李宇軒又稱，相若時段，他跟陳梓華及「攬炒巴」劉祖廸，進行視像錄影會面，討論香港民主運動的方向，並就各人擔當的角色達成共識，即李宇軒繼續做國際游說，陳梓華在港辦集會等活動，劉祖廸因在連登討論區有影響力，故劉會做精神或意見領袖。李說，他視較早前的美國之行為國際游說工作之一。

李曾與日議員談港情況 另外，他有在日本進行國際游說，2019年11月，日本時任國會議員高井崇志來港監察區選，李曾跟對方談到香港示威狀況，並帶對方到中文大學二號橋。翌月，李帶着催淚彈彈頭到日本跟當地國會議員井上哲士及山添拓見面，談香港情況。到2020年頭，他曾將一份草擬文件轉發給高井崇志，讓對方考慮會不會採納建議，繼而在日本議會提出。李說，該草案與香港人權問題有關，由其他人草擬，他沒有詳細讀過內容便轉發。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

證人李宇軒證供重點