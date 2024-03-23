樂建居柴灣用地招標 須供至少700伙

【本報訊】政府於2023年提出私人參建居屋的「樂建居」計劃。地政總署昨日公布，將公開招標出售位於柴灣祥民道的柴灣內地段第185號用地，以發展政府去年推出的「樂建居」的私人興建資助出售單位，發展項目的住宅單位總數不得少於700個。招標於本月28日開始，7月19日截標。

柴灣內地段第185號的地盤面積約為5,213平方米，指定作非工業用途。作私人住宅用途的最低樓面面積為3萬平方米，及最高樓面面積可達4.17萬平方米；作非工業用途的最高樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算。總樓面面積及作非工業用途的樓面面積，買方須按照賣地條件，興建長者日間護理中心和體弱長者家居照顧服務隊，作為政府地方的樓面面積。

該幅土地的賣地文件，包括投標表格、招標公告、賣地條件及賣地圖則，將於本月28日上載至地政總署網頁供公眾人士下載；賣地圖則會於同日起至截標前供公眾人士查閱。

「居屋2023」累售近半單位 另外，房屋局交代「居屋2023」的銷售情況，指居屋向來分數個階段推售，首階段供「家有長者優先選樓計劃」人士選樓，該計劃獲提供2,700個單位配額，已經全部用盡；次階段開放予其他家庭選樓，截至昨日為止，「居屋2023」累積售出49.6%單位。現時未邀請選樓的申請者還有15萬名（佔總數約90%），而未出售單位僅4,800多個，前者為後者的逾30倍，因此房屋局對「居屋2023」的銷售情況感樂觀。