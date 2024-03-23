啟鑽苑收樓3成要執修 包括外牆污水喉管滲漏

【本報訊】新一期綠置居即將發售，但近期開始入伙的綠置居鑽石山啟鑽苑卻出現品質問題。3年前推出的啟鑽苑由承建商新福港營造興建，近日啟鑽苑有3幢大廈的業主陸續收樓，但卻有三成已入伙單位提交執修清單，當中有業主發現大廈外牆污水去水喉管滲漏。而今期新建居屋麗玥苑亦是同一承建商建造。房委會表示，啟鑽苑承建商會就有瑕疵部分進行修繕，預計短期內可完成。

由上月中旬起，啟鑽苑3幢大廈中有2,112個單位業主已陸續開始收樓。根據新福港營造回覆指，截至本月19日，在約1,600個已入伙單位中，已收到約480伙提交執修清單。而主要執修項目亦包括窗鉸過緊或有花痕、木門開關不暢順、鐵閘活動發出刺耳聲、牆身油漆崩花等。

與麗玥苑同一承建商 議員梁文廣直言污水去水喉管滲漏事件不能接受，屬較大缺失，因污水去水喉管滲漏涉及衞生問題，甚或有可能會「滴水穿煤氣喉」；他又指曾有聽聞房屋署人手不足，建議可找消防處或機電署協助驗收單位，房署亦應「加多幾錢肉緊」去驗收。

就啟鑽苑有單位出現外牆污水去水喉管滲漏問題，新福港營造則指出，在480伙的執修清單中，有一張執修清單提及上述問題，相信是個別事件，新福港營造正安排於涉事位置安裝吊船並就有關問題進行執修。至於麗玥苑方面，新福港營造則表示會吸取啟鑽苑的收樓經驗，加強員工的意識及培訓，務求提升麗玥苑交樓質素。