公屋入息限額下月上調

僅一人及四人家庭凍結 公屋設入息及資產限額，以確保珍貴的房屋資源不會被濫用。香港房屋委員會昨日討論2024/25年度公屋入息及資產限額檢討結果，並通過不同家庭人數申請者的建議入息及資產限額，當中凍結一人及四人家庭的入息限額；而二人、三人及五人或以上家庭的入息限額，則按照既定機制輕微上調，新限額將於下月1日起生效。有議員認為根據現行機制作調整可行，但若日後公屋供應量足夠，或應考慮檢討機制。

公屋入息及資產限額每年會按既定機制檢討，入息限額會以住戶開支為計算基礎，當中包括住屋開支和非住屋開支，另加5%的備用金；而公屋資產限額，則參照甲類消費物價指數於年間的變動調整。

6人家庭增至44620元 房委會發言人表示，若根據既定公式計算，在2024/25年度，一人及四人家庭的公屋入息限額將會下調，而二人、三人、五人或以上家庭的入息限額則會上調。但發言人指，考慮目前經濟狀況，以及參考以往做法和入息限額調整的整體情況，小組委員會通過將一人及四人家庭的入息限額凍結在現行水平，而二人、三人及五人或以上家庭的入息限額則按照既定機制上調。並通過將所有家庭人數住戶的資產限額按既定機制上調3%。

按照機制，二人、三人及五人家庭的建議公屋入息限額變幅率，分別按年增加0.9%、1.4%及1.5%，當中變幅率增加最多為6人家庭的建議公屋入息限額，較2023/24年度增加了4.4%，至44,620元。

公屋資產限額方面，以一人家庭為例，資產限額將由2023/24年度的27.8萬元，上調至2024/25年度的28.6萬元；而二人家庭則由2023/24年度的37.6萬元，上調至2024/25年度的38.7萬元。

議員陳學鋒表示，現行機制已制訂了一段長時間，能夠根據社會狀況調節入息限額，但若日後公屋供應量增加至平穩水平，例如將公屋平均輪候時間降至3年或以下，他認為可以開始討論是否應檢討機制的計算方式，因為現時若二人家庭夫婦均有工作，即使只領取最低工資，家庭月入亦會超過入息限額，「未必達到保障市民安居樂業的目標」，故建議在公屋供應量上軌道後可再討論調鬆公屋入息限額。