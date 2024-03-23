香港快運航點 盼年內破30個

【本報訊】香港快運往來香港與北京大興國際機場的新航線上周二正式啟航，進一步擴充內地網絡。香港快運行政總裁毛潔瓊表示，公司目前擁有的24個航點中，東北亞網絡佔70%、東南亞佔25%，內地僅5%，故未來2至3年在不減少任何東北亞航點的基礎上，將會穩步提升內地網絡比例至雙位數，並期望整體航點數量於今年內可新增至超過30個。

計劃再招聘500人 毛潔瓊表示，內地將開放更多赴港澳自由行城市，目前快運只有北京大興和寧波兩個往返香港的航點，有需要加強發展力度，未來會繼續物色內地具潛力的二、三線城市成為新航點，亦不排除將來直飛大灣區的可能性。

隨着「三跑」系統今年底投入運作，她認為未來3至5年是香港航空業的黃金時期，透露公司正擴充機隊迎接機遇，料整體飛機數量將由目前的35架，增至今年底的40架。

她又承認，航空業正面對人手短缺挑戰，透露公司去年招聘了近500名機師及機組人員，故今年內計劃再招聘500人，有信心擁有足夠人手支持未來的業務增長。此外，公司去年8月開始，亦定期在廣州、深圳和珠海等地招聘空中服務員，目前公司有逾10%空中服務員均來自內地，料有關比例將繼續增加。