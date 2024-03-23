削班風波 國泰行政總裁再致歉

【本報訊】立法會一個委員會昨日討論國泰航空早前取消700多班航班事件，運輸及物流局副秘書長謝詠誼表示，國泰在今年1、2月取消航班對受影響乘客帶來不便，某程度打擊市民信心，政府高度關注並要求跟進改善。國泰行政總裁林紹波解釋指，取消航班是因去年12月底流感高峰期缺勤機師較多，公司低估了候命機師數目，故決定取消2月底的小部分航班，承認部分通知期較短是不理想及有負顧客期望，就此再度致歉，又保證復活節假期及暑假可提供穩定服務。

強調人手短缺只是暫時性 林紹波續稱，事件只是短期人手規劃失誤所致，該公司客運航班去年底已達疫情前70%，預期下年首季可回覆至疫情前100%水平。此外，國泰早前已責成小組檢討改善，並在上月提交報告，隨着改善方案落實，有信心不會再發生同類事件，復活節及暑假等節日可提供穩定服務。

有指國泰機師人手短缺，林重申這是不正確的說法，強調只是暫時性，而非結構性，公司流失率已回復至正常水平，加上公司亦有完善的培訓計劃，料明年首季將可達致百分百人手及航班目標。他續指，國泰航班在疫後積極重建，未來亦會投資機隊，為「三跑」開通作準備，並同時積極拓展內地和一帶一路航點，包括會在年底開設利雅得航線，相信這全都是回報政府及市民的最好方法。