T4主幹路造價暴升 當局突撤撥款申請

2006年刊憲時僅11.7億 現貴逾5倍 運輸及物流局原定昨日就沙田T4號主幹路工程，向立法會財務委員會申請共71.6億元撥款，較2006年該工程刊憲時的11.7億元貴逾5倍，多名議員早前均質疑造價升幅不合理。當局前日致函財委會主席，決定暫時撤回該工程撥款申請。有議員相信，港府撤回申請是擔心票數「唔好睇」；亦有議員直言工程造價增幅驚人，認為港府財赤下更應「用得其所」。

根據當局致函信件表示，運輸及物流局繼早前就工務小組委員會的要求而提供的資料外，亦會進一步增潤財委會的討論文件，故需將項目延後討論，不會在昨日將撥款建議項目提交予財委會審議。運輸及物流局回覆本報時重申，為方便財委會審議有關項目，當局會進一步增潤討論文件而將項目延後討論，稍後會盡快提交財委會審議。

通脹僅增16億 估價達71.6億 因應沙田一帶塞車問題嚴重，當局建議興建沙田T4號主幹路，連接城門隧道公路/青沙公路與沙田路，工程將興建一條2.3公里雙程雙線主幹路及支路，並會興建高架行人路單車徑橫跨獅子山隧道公路及城門河道等。當局曾指，T4號主幹路完成後，在繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路或青沙公路，行車時間會由現時約20分鐘減至約12分鐘，紓緩交通擠塞。

港府早前向立法會申請撥款興建沙田T4號主幹路，最新估價達71.6億元，遠超2006年刊憲時提出的11.7億元。然而，當局早前向工務小組委員會提交文件中，未有披露工程漲價細節，直至有委員提出要求才於本周三回覆，並解釋工程造價增加的原因，包括工程價格在10多年間，因物價通脹增加約16億元等。

料將邀議員詳細講解拉票 財委會主席陳振英接受本報訪問時表示，由於港府在工務小組會議後仍未對議員所提出的疑問有詳細補充，因而希望先暫時撤回撥款申請。他又表示，G19亦「不太滿意」項目造價，而港府稍後將邀請各板塊議員講解詳細計劃。

議員狄志遠相信，港府撤回申請是擔心票數「唔好睇」，他直言如果港府沒有撤回直上財委會，他也會投反對票；又指政府到現在仍未向他解說。

議員李世榮表示，希望當局在此段時間積極回應社會對工程的疑問。他質疑工程方案推出至今，造價升達60億元，增幅驚人。他認為港府在財赤下更應「用得其所」，當局可嘗試調整設計，以降低造價。