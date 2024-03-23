本報揭中學女教職員被非禮 男子不認罪5‧22開審

【本報訊】《東呼即應》獨家報道荃灣仁濟醫院林百欣中學2022年12月爆出非禮醜聞，有女教職員在校內疑遭非禮。懷疑涉案男子被控一項非禮罪，案件昨在西九龍法院再提訊。被告不認罪，排期5月22日開審，審期預計兩天，被告續准保釋。

27歲被告陳德昌，控罪書上報稱無業。他被控於2022年12月8日，在荃灣仁濟醫院林百欣中學一樓教員休息室房間C非禮另一人，即女子X。被告在2023年5月3日被執法人員拘捕，之後獲准保釋候查，至今年1月被落案起訴。

《東呼》之前就事件向涉事中學查詢時，校方回應指，已按相關機制成立小組跟進，同時通報了辦學團體及教育局，由於事件已交執法部門調查，亦涉及個人私隱，學校不便就事件作出任何評論。教育局亦回覆指不宜評論事件，又表示若果發現有違教師專業操守的情況，一定會嚴肅跟進。案件編號：WKCC 408/2024