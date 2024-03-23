東呼即應：YouTube縱容影片賣淫 東方8度檢舉促勿放任

東呼即應四出訪問 各界齊聲籲改革淫審 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片愈揭愈多，從未收斂，東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現以下5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段，昨日第8度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題，勿姑息YouTube。YouTube傳播色情影片一直沒有收斂，政府又雙重標準，任由不雅影片氾濫，議員、學者及市民均認為需檢視、舉報及加強罰則，長遠考慮改革淫審處，以免荼毒年輕一代。

5鹹片袒胸露陰 全程無打格 第一條影片是外國一個音樂特輯，多名穿着丁字褲的女子在鏡頭前翹起臀部，擺出誘人動作；亦有女子全裸坐在水上電單車與男伴狂歡，期間露出胸部，全程沒有打格。該影片中有女子在另一女子的屁股後倒酒並喝掉，意識淫邪。第二條影片是聲稱街頭集體裸露行為藝術，多名不同年紀的男女，赤裸裸在一公眾街道上作出各種動作，期間無論男或女都有展露性器官，後期亦有部分單獨上陣的女子，在街道上站立或躺平，任由途人觀看全裸的胴體，影片也是全程無打格。

第3條影片以抽象的藝術為名，有一名裸體模特兒，在沙灘上對着鏡頭搔首弄姿，不時自摸胸部及下體，期間有人用水槍等工具，將不同顏料噴灑到她身上，令她的身體慢慢被塗料覆蓋，直至成為一件藝術品。第4條影片將全身赤裸的女模特兒化身「國王的新衣」，首先有人在她身上以黑色筆寫上Bra、Pants等字句，實則她並沒有穿着任何衣物，然後就如日常工作般全身赤裸前往乘巴士，在人來人往的街道上步行，其胸脯及陰部展露無遺，亦有攝影師全程拍攝，任由途人觀看。

至於第5條影片是金髮美女模特兒全身赤裸，塗抹潤滑油後，在鏡頭前擺出各種誘人動作，拍攝沙龍。鏡頭由她走出房間一直以近鏡拍攝她的身體，期間可以清楚看見胸部及陰部，而她在拍攝期間的動作也相當大膽，不時彎腰展露乳房。

議員斥貶低女性 倡加罰阻嚇 議員容海恩表示，從女性角度來看，有關影片是會貶低女性的地位和尊嚴，亦會令到其他人覺得女性在性方面更加開放。政府是否有需要檢視這些影音？發現有問題時舉報？怎樣去鼓勵更多市民及媒體舉報？而影音平台本身是有責任去檢視。如首次定罪，可被罰款40萬元及監禁12個月，但可能第一次只是罰款數千元或一萬元，這個程度會將刑責降低了，亦沒有阻嚇性。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，其實審裁員自己有沒有內部指引，如何分級就不得而知，但很明顯評審這些片的審裁員，自己的標準應該過分寬鬆，政府長遠考慮就是淫審處是否應該改革。他又指，可能是個別審裁員或者性的觀念，比起市民大眾更開放，其實應用委任制，委任社會有聲望的人或者教育界人士。

市民對事件亦議論紛紛，其中陳小姐直指有關片段是III級，形容很惡心，如對小朋友就更不好，擔心小朋友會染上特殊癖好。而鄭先生指，年紀太小都不應接觸這些，現在小朋友早熟，一定要能避則避。符小姐則認為需要監管這些影片，因小朋友都會看YouTube，當接觸到這些時，對他成長會有影響。

東方第8度致函警務處作出檢舉及投訴。 第3段：裸模自摸胸部下體 東呼即應爆料熱線 第1段：喝女子屁股上的酒 第4段：全裸女子街道步行 東網版面新設計一撳即睇 第2段：女子街上全裸任睇 第5段：女模裸體搔首弄姿