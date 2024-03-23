會財局入不敷支 獲2億公帑注資惹質疑

【本報訊】政府向立法會財委會申請為數兩億元的非經常開支新承擔額，用以向會計及財務匯報局（會財局）注資，助其應付在2024至25年度的開支。昨日進行審議時，多位議員質疑會財局未能做到收支平衡，讓人感覺「成績做唔到，錢使咗」，但沒有長遠計劃，最終項目在大部分議員列席投票的情況下，僅有17位議員贊成，議員謝偉銓更持反對票，不過項目最終亦獲得通過。

政府表示，會財局預計2024至25年度的預算總收入約為2.4億元，預算總營運支出約4億元，經營帳目將錄得赤字約1.7億元。由於資金餘額預計會在今年第3季全數用完，屆時會財局將面對資金短缺問題。

議員陳沛良表示會財局入不敷支比例接近40%，質疑會財局未來幾年是否要立法會繼續撥款，又指財務報告預算和收支表的資訊系統開支飆升3倍，質疑為何兩年一次資訊科技檢查項目會令資訊系統負荷開支上升3倍。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，會財局於2019年改革，開始規管公眾利益實體核數師，改革當中首兩年免徵費，而2020年規管非上市實體核數師，2022年改革免除新制度實施後第一年費用，往後希望做到用者自付，但由於2022年10月才實施新制度，希望視乎運作，看往後應如何發展。

斥洗腳唔抹腳 欠長遠計劃 而投下反對票的議員謝偉銓表示，會財局予人感覺「成績做唔到，錢使咗」、「洗腳唔抹腳」，且未來完全沒有計劃，質疑「今日攞兩億，不如恒常攞兩億」。

議員江玉歡也指會財局去年在財務上問題隻字不提，「依家差唔多唔夠錢，叫財委會批定唔批？叫你解散啊唔通」，又指會財局並非「睇餸食飯」，單是監察人員數十人，而短期員工有30人，只招聘員工便花費1,200萬元，斥在資金缺乏的情況下，去年仍搬去太古坊二座。