自駕遊車內財物遭盜竊 索償失敗「因無人看管」

【本報訊】不少港人外遊時會租車自駕，但保險投訴局去年處理的保險投訴個案中，有事主唐先生購買旅遊保險後前往美國旅遊，在當地租車自駕時，將車停泊在親戚家附近的收費泊車位，但車內財物不幸遭盜竊，回港後他申請保險賠償，卻被認定屬於非保險項目，索償被駁回。另一名事主許先生遊巴黎時，遺失價值逾20萬元的手錶及其他財物，亦被拒絕賠付。

唐先生當日駕駛租來的汽車探訪親戚，在其家居附近收費車位泊車後離開，約兩個小時後返回，竟發現租來的車輛車窗被擊碎，車內個人貴重物品如平板電腦、手提電腦等被悉數盜走，唐在當地報案。返港後其向保險公司索賠，由於保單條款明確規定不保障公眾場所內無人看管的車輛上財物損失，故唐申索13,500元被拒。唐雖指出他停泊車輛的位置可在親戚家中看到，並不屬於無人看管的車輛，但仍不獲賠償。

裝名錶背包意外掉河 同遭拒賠 另一事主許先生向保險公司投購家居保險，當中包括自選「全球個人財物保障」，保險範圍被延伸至特定的貴重財物，包括一隻價值約24萬元的名貴手錶。許在保單生效後往巴黎旅遊，期間他裝有該手錶及其他個人物品、現金的背包遭人碰撞後意外掉入河中，許向當地警察求助，被拒絕記錄其案件，當地警方也指他的案件不涉及刑事犯罪，無法處理。許先生回港索賠亦遭拒。