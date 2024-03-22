笑看天下：偷師學竹子外交

繼親赴新西蘭後，中國外長王毅前日到訪澳洲，喺坎培拉與澳洲外長黃英賢舉行第7輪中澳外交與戰略對話，雙方一致同意推動外交及經貿等主管部門開展更多合作。談及中澳過去10年關係時，王毅形容「跌宕起伏」，既留下需要吸取的教訓，也積累了值得珍惜的經驗。王毅指出，最重要的是堅持互利共贏，最寶貴的是堅持獨立自主，既然走在正確軌道上，就要不猶豫，不偏航，不走回頭路。

中澳兩國之間，正如王毅所說，沒有歷史恩怨糾纏，沒有根本利益衝突，共同利益遠大於分歧。然而，中澳關係時好時劣，2022年阿爾巴內塞上任總理後開始改善，一年多之後，中國先後解除了對澳洲煤炭、木材、大麥等商品進口限制。黃英賢會後表示，澳洲也希望中國取消對牛肉和龍蝦的關稅，又透露中國總理李強年內訪澳的計劃。此外，中國自2021年3月28日起對澳洲進口葡萄酒開徵反傾銷稅，為期長達5年，稅率最高達218.4%；但是上周二，中國商務部發布了撤銷澳洲葡萄酒進口稅嘅臨時提案。

看來，中澳關係確實已在「雙邊關係良好勢頭基礎上」。然而，阿爾巴內塞雖然不似其前任莫里森那樣敵視中國，中澳正朝「共同利益遠大於分歧」發展，之但係澳洲畢竟係美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）嘅成員，於美國印太戰略框架中佔重要角色，澳洲未來10年會增撥逾百億澳元國防預算，增加主要戰艦數目至26艘，同時希望藉美國技術建立核動力潛艇艦隊。看來，澳洲並不安於「只想同中國多做生意」，它正在偷師學越南的「竹子外交」，也就是說，能在風中柔韌靈活擺動，要從每一個國家交流中取得最大利益，中國要慎之哉！