撥亂反正：澳洲瞓醒 菲未知驚

本欄早前提過，澳洲自工黨政府上台後開始調整對華政策，希望效法區內鄰居新西蘭及東盟（菲律賓除外），對美國及中國左右逢源，避免因選邊站或跟車太貼，而被日益惡化的中美關係拖累。最終促成中國外長王毅7年來首次出訪澳洲，與澳方舉行第7輪中澳外交與戰略對話，象徵雙方關係正式破冰以至進一步提升。

王毅強調中澳關係發展並不針對第三方，也不應受到第三方的影響或干擾。這個第三方當然是指美國。澳洲外長黃英賢講得更白，澳方維持與美英的安全聯盟AUKUS，並不妨礙與中方建立穩定及建設性的關係。後者所指的主要是經貿關係。

美國在2018年開始對中國發動貿易戰，其後更不斷升級，變成在政治、軍事及科技層面全面圍堵中國。適逢澳洲前自由黨政府也在2018年更換總理，由對華友善的特恩布爾，換上唯美是從的莫里森，令中澳關係急速惡化，包括單方面撤銷維多利亞省與中方簽訂的「一帶一路」協議，否決了多項中資企業在澳洲的收購、投資及競投基建與科技項目的倡議，對中方外交人員以至留學生施加種種關卡等。

澳洲緊跟美國反華，換來中方以不同理由限制該國的紅酒、龍蝦及多種農產品進口，令當地漁農業叫苦連天。另一邊廂，澳洲多年來從美國得不到甚麼實質好處，唯一是向美國訂購了幾艘核動力潛艇，但雙方明買明賣談不上是誰得益，並因而開罪了原定向澳方供應舊式潛艇的法國。隨着今次訪問，據報澳洲的紅酒業界已將一批批的存貨運往香港，準備好一旦中國撤銷關稅，便立即大舉重返內地市場。

在區內戰略地位相近的菲律賓，現正步當年澳洲的後塵，會否在幾年後又改弦易轍呢？