筆下風雲：穩賺不賠的獨市生意

世界上有穩賺不賠的生意嗎？有，答案在香港！本港兩間電力公司長期大做獨市生意，不論表現多麼不濟，每年一樣獲政府保證有最少8%利潤，更可以年年加價，甚至停電頻發，照獲政府發出巨額獎賞。

環境及生態局回應立法會議員質詢時披露，中電前年因為元朗電纜橋起火，導致屯元天大停電，事故中共有17.6萬戶受停電影響，全年亦有2,987宗停電事故，不獲供電可靠性的獎賞，但獲1,940萬元恢復供電獎賞。更驚人的是，中電在2019至2022年4年間的停電總數，竟然高達12,454宗。至於港燈，前年也有140宗停電事故，涉及最多8,223戶停電，一樣獲得920萬元供電可靠性獎賞，以及920萬元恢復供電獎賞，問你服未。

單是今年1月，青衣便發生兩宗停電事故，先是牙鷹洲街變電站發生故障，影響青衣、荃灣、沙田及馬鞍山多區電壓驟降，導致20宗困𨋢、5宗火警鐘鳴響報告。數日後長安邨安湄樓地下變壓房又發生故障，導致全幢大廈停電約1.5小時，約388戶受影響，至少4宗困𨋢。但根據《管制計劃協議》，懲罰機制門檻相當高，要觸及是不可能，變相保護兩電永續不用受罰，荒天下之大謬。以中電為例，若全年累積中斷供電時間超過1,500萬分鐘，准許回報才會減少0.015%；若超過3,000萬分鐘，准許回報減少0.03%。與其說是懲罰機制，不如說是保護機制，當納稅人傻仔。

事實上，每有大型停電事故發生，港府例牌開腔譴責幾句，小罵大幫忙，兩電繼續將公帑袋袋平安。外界要求改變遊戲規則，港府則推說《協議》要到2033年才到期。為甚麼還不開放電網，引入競爭？