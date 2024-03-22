龍吟虎嘯：還要裝下去笑死人也

這些天，俄烏之戰停火談判的七嘴八舌、高談闊論明顯沉寂下來，代之而起的，是俄烏雙方的導彈、無人機、小股部隊的互相攻擊，尤其是俄羅斯大選期間，打得不亦樂乎。

報道說，烏克蘭最近成功利用無人機攻擊俄羅斯12個煉油設施，包括薩馬拉州、梁贊州、卡盧加州、下諾夫哥羅德州，以及距離烏克蘭邊境800公里的列寧格勒州等，均有煉油設施受到襲擊，一些煉油設施發生火警，造成傷亡。俄羅斯方面也不弱，俄國國防部稱，其防空部隊在莫斯科州、別爾哥羅德州、卡盧加州、奧廖爾州等共擊落35架烏克蘭無人機，消滅了企圖潛入別爾哥羅德州的65名烏克蘭武裝分子，驅逐了烏軍偵察破壞小組。俄羅斯還向烏克蘭3個州發射了5枚導彈，烏克蘭擊落了俄國14架自殺式無人機。

對這些天的各自戰果，俄總統普京沒說甚麼，烏總統澤連斯基則高唱凱歌，他發表講話表示，最近成功執行針對俄羅斯境內目標的無人機攻擊，揭露了俄羅斯的弱點及展示了烏克蘭的長程打擊能力。澤連斯基還表示，由於俄羅斯利用石油出口為其「特別軍事行動」提供資金，所以烏克蘭要把俄羅斯的煉油設施列為打擊目標。這個澤連斯基就是「話多」，凡事囉哩囉嗦地作一大堆解釋，表現自己行必有據，明察秋毫，就像魯迅先生所說，蚊子叮人吸血前，總要嗡嗡地大發議論。

對於澤連斯基的上述解釋，美媒作了進一步的發揮，說是此舉正值俄羅斯大選，普京會認為烏克蘭炸俄國煉油設施，一是「干預選舉」，二是可以取得「談判王牌」。澤連斯基一貫愛吹牛，山姆大叔就助其「膨脹」，屁大點兒事就成了甚麼能夠「干預選舉」，甚麼「談判王牌」。然而，戰場形勢、力量對比、反攻無望，美西方就要「斷糧斷炊」，武器經援都在擠牙膏，澤連斯基想停火談判、止蝕的迫切心情，恐怕要超過普京100倍，如此這般他還要裝下去，笑死人也。