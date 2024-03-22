銅鑼灣錶行劫案 再拉兩巴漢一泰女

【本報訊】今年2月28日，銅鑼灣富明街一間錶行遭3名持械南亞裔匪徒打劫，掠走25隻總值612萬元的名錶，6名（26至35歲）印尼籍男女被捕。執法人員經追查後，至本周三以涉嫌「處理贓物」罪拘捕3人（19至27歲），並起出13隻名錶。案件至今有9人被捕，當中一人為假難民。

人員表示，案發後翻查閉路電視錄影，其後鎖定接贓及策劃人的身份及住所，在本周三晚分別於黃大仙、九龍城及深水埗，拘捕一名19歲泰國籍女子、以及兩名分別24及27歲巴基斯坦籍男子。3人俱持有香港身份證，涉嫌從劫匪手中取得及處理劫案失物。

另檢獲13隻名錶 同時，人員於泰國籍女疑犯位於九龍城的住所檢獲13隻名錶，當中12隻是案中失去的手錶，價值約200萬元，另一隻名錶則相信是去年12月12日發生於尖沙咀加連威老道的錶行劫案的失物。人員將繼續針對打劫團夥進行調查，並追查餘下的失物去向。據悉，被捕泰國籍女子主要在幕後處理贓物，並把贓物賣予不同買家圖利。