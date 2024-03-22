旺角上水搗私煙倉 檢值91萬貨

【本報訊】香港海關於本周三分別在旺角及上水執行打擊私煙行動，搗破兩個私煙儲存倉庫。其中，人員在旺角通菜街發現一名形迹可疑男子，遂把他截停調查，在其背囊內檢獲小量懷疑私煙，隨即拘捕該名男子。人員經進一步調查後，懷疑有人利用附近一個住址單位作為私煙儲存及分銷中心，遂把該名報稱無業的69歲疑犯帶返單位搜查，並在單位內檢獲約11萬支懷疑私煙。行動中共檢獲約11萬支懷疑私煙，市值約53萬元，應課稅值約39萬元。

另外，人員於上水區發現一名揹着背囊、手持手提袋的形迹可疑男子，於是上前把他截查，並在其行李內檢獲小量懷疑私煙，遂拘捕該名50歲裝修工人，並把他帶返區內一個劏房單位搜查，結果再檢獲約8萬支懷疑私煙。

劏房作儲存分銷中心 初步調查顯示，該劏房單位疑被用作私煙儲存及分銷中心，是次行動共檢獲約8萬支懷疑私煙，市值約37萬元，應課稅值約27萬元。兩宗案件共檢獲約20萬支懷疑私煙，市值約91萬元，應課稅值約67萬元。

海關相信行動已搗破兩個分別供應旺角及上水的私煙儲存及分銷中心，並形容涉案人士把私煙收藏在人煙稠密的鬧市環境，利用平凡不起眼的民居作掩飾，企圖增加偵查難度。