搬工廈營運騙黨 主腦共4人落網

143受害者 涉款2300萬 本港近年詐騙案數字持續高企且呈上升趨勢，其中2023年的宗數按年激增百分之四十二涉及90億元，反映情況極之嚴重。面對騙案成風，執法部門收集情報，在今年初鎖定一個剛「搬竇」至九龍城一工廈闢設營運中心的詐騙集團，經調查後至本周二突擊搜查，拘捕包括主腦等4人。調查顯示，該集團分工仔細，由主腦安排成員進行不同類型詐騙活動，估計至少牽涉41宗案件，涉款共約2,300萬元。

執法部門根據情報分析，得悉一個活躍於本地、運作約一年的詐騙集團，於大約3個月前把營運中心搬至九龍城一工廈單位，及後鎖定集團各成員身份，遂於本周二傍晚展開代號「聯壁」行動，以涉嫌「串謀詐騙」及「管有違禁武器」，拘捕4名中國籍男子（28至46歲），當中包括集團主腦、兩名骨幹成員及一名車手，相信已瓦解涉案集團。

千元報酬收集傀儡戶口 據了解，被捕人俱報稱無業，其中主腦及骨幹持有香港身份證、車手則持有雙程證，他們已被扣留調查。其中，集團主腦操控各成員同時進行各種詐騙活動，包括低息貸款、網上情緣、求職及投資騙案等，並以約1,000至1,500元報酬收集傀儡戶口，其後分發給成員操作清洗犯罪得益，繼而提取現金或購買名酒套現獲利。初步相信集團涉及41宗詐騙案，共有143名受害人，涉款約2,300萬元，最多一宗騙款達700萬元屬投資騙案。

行動中，人員檢獲33萬元現金、57張銀行提款卡、40部手提電話、3部電腦、45支總值約15萬元名貴烈酒、大量數簿、一本支票簿及一支伸縮鋼棒。執法人員指，涉案營運中心裝修陳設與一般公司辦公室無異，相信詐騙集團藉此掩飾不法活動。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。